Фото, видео: в Горном Алтае сняли котят краснокнижного манула

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Логово краснокнижного манула с несколькими котятами случайно обнаружили жители Горного Алтая и сняли видео, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Малышам около месяца, мама пока кормит их молоком, но скорее всего, уже начинает приносить им добычу – пищух. Манул – один из самых скрытных кошачьих семейств России, увидеть в дикой природе целый выводок – настоящая удача. На логово семьи манула натолкнулись жители Кош-Агачского района Республики Алтай в приграничной с Монголией территории. Мама котят, скорее всего, ушла на охоту. Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились", - говорится в сообщении фонда в соцсети "ВКонтакте".

Как уточняет WWF России, численность манула в России точно неизвестна. Последний подсчет численности вида прошел более 10 лет назад. Животное занесено в Красную книгу и является символом Московского зоопарка. Самую большую опасность для манулов представляют браконьеры. Кроме того, это животное селится в норах сурков, где попадает в капканы, расставленные на грызунов местными жителями.

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