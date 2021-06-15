Российские и итальянские ученые проводят совместные исследования "Спутника V"

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Группа российских ученых с конца мая ведет в римском институте исследование эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в отношении новых штаммов, сообщил РИА Новости директор научно-исследовательского учреждения Франческо Вайя.

"Три российских коллеги находятся в нашей лаборатории, они прибыли к нам в конце мая", - отметил глава "Спалланцани".

В середине апреля итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и российский центр имени Гамалеи подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит провести научные испытания вакцины от коронавируса "Спутник V"."Российские коллеги находятся здесь уже порядка 15 дней, они ведут исследования с итальянскими коллегами относительно штаммов вируса, мы выясняем, может ли "Спутник" защитить от разновидностей коронавируса, которые так нас волнуют. Пока мы находимся на стадии лабораторных исследований, когда появятся результаты, мы их обнародуем. В этом не должно быть спешки", - заявил Вайя.

Ранее Вайя заявлял, что первые результаты экспериментов можно ожидать спустя два месяца после начала исследований.

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