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Пандемия

Ученый: индийский штамм COVID-19 может стать доминирующим в России

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (84)
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Sputnik Молдова
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Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Индийский штамм коронавируса уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге, ожидается, что такая же ситуация будет наблюдаться по всей территории России. Об этом сообщил РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
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"Дельта" (индийский вариант - прим. ред.) очень быстро распространился в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет… Это соответствует ситуации, которая наблюдалась в других странах, но не во всех. Создается впечатление, что вариант "дельта" способен вытеснять даже и вариант "альфа" (британский вариант - прим. ред.), про который известно, что он способен вытеснять уханьский вариант… В Санкт-Петербурге это уже практически произошло (вариант "дельта" вытеснил остальные варианты - прим. ред.)", - сказал Базыкин.

Он отметил, что появление варианта с повышенной заразностью усугубляет ситуацию с коронавирусом. По оценкам Базыкина, число заболевших индийским вариантом удваивается каждые 5-6 дней.

"Это несколько быстрее, чем скорость роста британского варианта - варианта "альфа", - отметил он.

Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (84)

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Теги:
Россия, Штаммы, коронавирус

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