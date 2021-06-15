ЕС и США договорились поддерживать демократию и бороться с дезинформацией

США и ЕС также планируют объединить усилия в борьбе с дезинформацией и нарушениями в киберпространстве, вмешательством и манипуляциями.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. По итогам саммита в Брюсселе ЕС и США договорились поддерживать демократию в мире, независимые СМИ и бороться с дезинформацией, говорится в распространенном после встречи в верхах заявлении.

"Мы намерены поддерживать демократию во всем мире, защищая свободу слова, продвигать открытый и свободный интернет, ответственное поведение в киберпространстве, поддерживать прозрачность, бороться с коррупцией в финансовых системах, политике и экономике", - указывается в документе.

США и ЕС также объединят усилия в борьбе с дезинформацией и нарушениями в киберпространстве, вмешательством и манипуляциями, передает РИА Новости.

"Мы решительно настроены поддерживать гражданское общество, независимые СМИ", - говорится в заявлении.

Саммит с участием лидеров институтов ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля с президентом США Джо Байденом прошел в Брюсселе во вторник.

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