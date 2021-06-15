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ЕС и США договорились поддерживать демократию и бороться с дезинформацией

© AP Photo / Bela Szandelszky
Общество
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Sputnik Молдова
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США и ЕС также планируют объединить усилия в борьбе с дезинформацией и нарушениями в киберпространстве, вмешательством и манипуляциями.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. По итогам саммита в Брюсселе ЕС и США  договорились поддерживать демократию в мире, независимые СМИ и бороться с дезинформацией, говорится в распространенном после встречи в верхах заявлении.

Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2021 году. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Результат известен заранее. Чего не случится после женевского саммита

"Мы намерены поддерживать демократию во всем мире, защищая свободу слова, продвигать открытый и свободный интернет, ответственное поведение в киберпространстве, поддерживать прозрачность, бороться с коррупцией в финансовых системах, политике и экономике", - указывается в документе.

США и ЕС также объединят усилия в борьбе с дезинформацией и нарушениями в киберпространстве, вмешательством и манипуляциями, передает РИА Новости.

"Мы решительно настроены поддерживать гражданское общество, независимые СМИ", - говорится в заявлении.

Саммит с участием лидеров институтов ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля с президентом США Джо Байденом прошел в Брюсселе во вторник.

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Теги:
сми, демократия, США, ЕС

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