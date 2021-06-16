11:13 16 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.70
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Реплика Статуи Свободы в защитной маске в штате Мэн, США

Ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года

© AP Photo / Robert F. Bukaty
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (88)
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/04/32319707.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210616/35133066/covid-19-usa.html

Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови из 50 штатов США и пришли к выводу, что коронавирус появился на территории страны еще в 2019 году.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Исследование образцов крови, произведенное в США свидетельствует о том, что первые случаи заражения коронавирусом в стране произошли в декабре 2019 года.

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями из 50 штатов в период со 2 января по 18 марта 2020 года, сообщает РИА Новости. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.

Китайский медработник с пробирками в лаборатории. Архивное фото
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Вирусолог опровергла возможность утечки коронавируса из лаборатории

В декабре 2020 года американский журнал Clinical Infectious Diseases опубликовал результаты аналогичного ретроспективного исследования образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, согласно которым у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса.

С начала пандемии в США выявили более 33,4 миллиона зараженных, скончались свыше 600 тысяч пациентов с COVID-19. Более 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первый укол вакцины получили 170,2 миллиона человек, обе прививки сделали 138,1 миллиона американцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (88)

По теме

Эксперт – о том, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19
Определено, кто является основным переносчиком новых штаммов COVID-19
Ученый: индийский штамм COVID-19 может стать доминирующим в России
Теги:
США, коронавирус

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Вилла Ла Гранж в Женеве.
Фото: заграждения и колючая проволока – как готовятся к саммиту Байдена и Путина
Нива поучаствует в ралли Париж - Дакар
Видео: "Нива" поучаствует в ралли "Париж - Дакар"
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться