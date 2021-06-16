Ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года

Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови из 50 штатов США и пришли к выводу, что коронавирус появился на территории страны еще в 2019 году.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Исследование образцов крови, произведенное в США свидетельствует о том, что первые случаи заражения коронавирусом в стране произошли в декабре 2019 года.

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями из 50 штатов в период со 2 января по 18 марта 2020 года, сообщает РИА Новости. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.

В декабре 2020 года американский журнал Clinical Infectious Diseases опубликовал результаты аналогичного ретроспективного исследования образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, согласно которым у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса.

С начала пандемии в США выявили более 33,4 миллиона зараженных, скончались свыше 600 тысяч пациентов с COVID-19. Более 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первый укол вакцины получили 170,2 миллиона человек, обе прививки сделали 138,1 миллиона американцев.

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