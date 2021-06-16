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Официальный представитель МИД России М. Захарова

Захарова подвергла критике новую стратегию Евросоюза в отношении РФ

Пресс-служба МИД РФ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210616/35133291/zakharova-strategiya-eurosoyua-russia.html

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в вопросах взаимодействия с Россией.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза по России базируется на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

"У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладание фобий над креативным мировосприятием", — написала дипломат в Telegram.

Документ подготовил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель к саммиту в Брюсселе, который должен состояться 24-25 июня, пишет РИА Новости. Он озвучил упомянутые Захаровой принципы, другие подробности пока не разглашаются.

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