Захарова подвергла критике новую стратегию Евросоюза в отношении РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в вопросах взаимодействия с Россией.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза по России базируется на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

"У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладание фобий над креативным мировосприятием", — написала дипломат в Telegram.

Документ подготовил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель к саммиту в Брюсселе, который должен состояться 24-25 июня, пишет РИА Новости. Он озвучил упомянутые Захаровой принципы, другие подробности пока не разглашаются.

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