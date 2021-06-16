14:55 16 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.71
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Владимир Путин

Путин прибыл в Женеву на саммит Россия - США

© AFP 2021 / ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL
Общество
Получить короткую ссылку
95 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/10/35136355.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210616/35136506/video-putin-pribyl-v-jeneva-sammit-russia-usa.html

Президент России Владимир Путин прибыл в Женеву, где встретится со своим американским коллегой Джо Байденом.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Женевы.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные со взаимными раздражителями в двусторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействия COVID-19, борьбы с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Нагорном Карабахе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Вилла Ла Гранж в Женеве.
Фото: заграждения и колючая проволока – как готовятся к саммиту Байдена и Путина
Нива поучаствует в ралли Париж - Дакар
Видео: "Нива" поучаствует в ралли "Париж - Дакар"
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться