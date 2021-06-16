Путин прибыл в Женеву на саммит Россия - США

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Женевы.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные со взаимными раздражителями в двусторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействия COVID-19, борьбы с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Нагорном Карабахе.

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