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Вакцина

Врач рассказал, чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (90)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210616/35140646/vrach-vactinatia-sputnik-v-antitela-covid.html

Врач уточнил, что если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител, то в течение полугода делать прививку не имеет смысла.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В нашем организме антитела образуются как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.

Вакцина Спутник V. Архивное фото
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Он объяснил, что во время болезни иммунная система стремится выработать антитела ко всем компонентам вируса, тогда как вакцина действует более избирательно. Она способна формировать антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность COVID-19. Например, российский препарат "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки нашего организма, передает РИА Новости.

"Для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился", — сказал Евгений Тимаков.

Врач отметил, что антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда служат эффективной защитой. Многое зависит от общего состояния иммунитета человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь.

"Если организм ослабленный и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными". После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела", — уточнил Евгений Тимаков.

Специалист добавил, что антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны.

"При прививке иммунная защита формируется целенаправленно — начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти", — пояснил Евгений Тимаков.

Он подчеркнул, что конфликта между антителами после перенесенного заболевания и антителами, образовавшимися при вакцинации, быть не может.

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"Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека", — сказал врач.

Специалист добавил, что если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител и сформировался хороший иммунитет, то в течение полугода делать прививку не имеет смысла.

 

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (90)

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Теги:
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