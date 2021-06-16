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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на саммите в Женеве

Какие памятные подарки сделали друг другу лидеры России и США на саммите

© Sputnik / Sergey Bobylev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210616/35147716/podarki-putin-baiden-sammit-jeneva.html

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какой подарок президент Путин сделал своему американскому коллеге.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В ходе саммита мировые лидеры не только провели переговоры, но и сделали друг другу небольшие подарки. Так, президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва", рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

16 июня 2021. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE / Pool
Ключевые цитаты Путина с пресс-конференции по итогам саммита в Женеве

"Письменный набор хохлома "Москва" подарил Путин", - сказал Песков.
По сообщению Белого дома Джо Байден преподнес Путину в качестве презента солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.

Российско-американский саммит состоялся в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера.

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

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Теги:
Женева, Байден, Путин

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