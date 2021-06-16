Какие памятные подарки сделали друг другу лидеры России и США на саммите

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В ходе саммита мировые лидеры не только провели переговоры, но и сделали друг другу небольшие подарки. Так, президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва", рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Письменный набор хохлома "Москва" подарил Путин", - сказал Песков.

По сообщению Белого дома Джо Байден преподнес Путину в качестве презента солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.

Российско-американский саммит состоялся в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера.

Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova