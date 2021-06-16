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Лаборатория

Белорусская вакцина от COVID-19 проходит первые испытания

© Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210616/35148077/belorusskaya-vaktsina-ot-covid-19-prokhodit-pervye-ispytaniya.html

Предварительные испытания прототипа начались в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, а первый опытный образец ученые могут представить уже к осени.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В Белоруссии начались первые испытания вакцины местного производства от коронавируса. Ученые определились с типом вакцины, выбрали несколько вариантов и приступили к испытаниям на животных, передает Sputnik Беларусь.

Разработку ведут пять лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в общей сложности в них задействованы 50 человек. Планируется, что опытный образец должен быть готов уже к осени, а запуск в производство начнется в 2022 году. 

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© Video: Youtube / Sputnik Беларусь
Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии

По словам заведующего лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолия Касько, все работы с вакцинами ведутся по определенным правилам, это устоявшийся процесс.

Сначала надо подобрать иммунизирующий материал – "антиген", который вызовет иммунный ответ организма. Затем – определить качественный и количественный состав этого антигена, его свойства, которые важно заложить при создании вакцины.

Сотрудники РНПЦ уже приступили к предварительным исследованиям на животных. Дальше – клинические испытания на людях, состоящие из трех фаз. Специалисты будут отслеживать, как вырабатывается иммунитет, проверяется токсичность вакцины, аллергические реакции и другие параметры. 

Напомним, 7 мая Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия получила собственную вакцину от коронавируса "в пробирке".

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Теги:
вакцина, Белоруссия, коронавирус

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