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Черешня

Названы продукты, с которыми опасно есть черешню

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (80)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210617/35149836/produkty-opasnosti-chereshnya.html

Диетолог дала рекомендации, от каких продуктов стоит отказаться, если вы решили побаловать себя черешней.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, какие продукты опасно сочетать с черешней. Рекомендации врача опубликовало РИА Новости.

Сбор урожая черешни и вишни
© Sputnik / Виталий Тимкив
Сбор урожая черешни и вишни
"Норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы, как гастрит острого типа или сахарный диабет. Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и тем более цитрусовыми", — сказала Татьяна Бочарова.

По словам врача, вредно сочетание черешни и бобовых. Не следует есть ягоду на десерт после супа с фасолью или гороховой каши. Как черешня, так и бобовые по отдельности могут провоцировать вздутие живота, усиленное газообразование. Сочетание этих продуктов повышает вероятность проблем с кишечником.

Клубника
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По мнению врача, не следует есть черешню сразу после еды. Лучше подождать хотя бы 30 минут – в этом случае ягода положительно повлияет на пищеварительную систему. 

Полезные свойства черешни

Специалисты отмечают, что черешня содержит множество витаминов и обладает большим количеством полезных свойств. В ее составе – витамины группы В, железо, фосфор, кальций и другие полезные вещества. В ней много антиоксидантов, замедляющих процесс старения и каротиноидов, благотворно влияющих на кожу, зрение и состояние волос.

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В этом продукте содержится большое количество пектинов, которые выводят из организма токсины, шлаки, излишки желчных кислот.

Особенно полезно употреблять черешню тем, у кого существуют проблемы с органами ЖКТ. Известен также ее высокий тонизирующий эффект, поэтому она рекомендована тем, у кого могут быть проблемы со здоровьем сердца и сосудов, полезна черешня и для иммунной системы.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (80)

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Теги:
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