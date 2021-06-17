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В Индии зафиксировали заражение "зеленой плесенью" у перенесшего COVID-19

© Sputnik / Idris Mohamed
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210617/35151321/india-zelenaia-pleseni-covid-19.html

Первый случай нового грибкового заболевания "зеленой плесени" выявили в Индии у человека, перенесшего заражение коронавирусом.

КИШИНЕВ, 17 июня — Sputnik. В Индии выявили первый случай нового грибкового заболевания – "зеленой плесени". Об этом рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 31,2 тысячи заболевших мукормикозом, или "черной плесенью", и о нескольких случаях инфицирования аспергиллезом, или "белой плесенью". Позже медики нашли третий вид – сочетание желтой, черной и белой, передает РИА Новости.

"У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны", — сказал Дози изданию Times of India.

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Сообщается, что больному 34 года, он поступил в больницу с поражением 90% легких из-за коронавируса.

Рост заболеваний "черной плесенью" за последние три недели в Индии вырос на 150%. По имеющимся данным, больше всех пострадал штат Махараштра: 7057 заразившихся, более 600 умерших. В тройку лидеров также входит штат Гуджарат (более пяти тысяч больных и свыше 300 летальных исходов) и Раджастан (почти три тысячи и 188 жертв).

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Теги:
заболевание, коронавирус, Индия

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