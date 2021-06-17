Видео, фото: сильнейшее наводнение на востоке Крыма

КИШИНЕВ, 17 июня — Sputnik. На восток Крыма обрушились ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гидрометцентр и МЧС.
Центральные улицы Керчи подтоплены в результате дождей и выхода из берегов реки Мелек-Чесме.
Накануне на полуострове было объявлено штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер.
"За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) — 73 миллиметра", — рассказали в гидрометцентре.
При этом июньская норма здесь составляет 48 миллиметров.
Днем в четверг глава Крыма Сергей Аксенов, проведя совещание в МЧС, отправился в пострадавшие от ночных ливней районы.
В Крыму из-за сильных дождей был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
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