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Потоп. Архивное фото.

Видео, фото: сильнейшее наводнение на востоке Крыма

© Sputnik / Ekatherina Lyzlova
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/11/35151546.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210617/35152146/video-foto-navodnenie-krym.html

Всего за одну ночь в Керчи и близлежащих районах Восточного Крыма выпало полторы месячные нормы осадков.

КИШИНЕВ, 17 июня — Sputnik. На восток Крыма обрушились ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гидрометцентр и МЧС.

Центральные улицы Керчи подтоплены в результате дождей и выхода из берегов реки Мелек-Чесме.

Накануне на полуострове было объявлено штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер.

"За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) — 73 миллиметра", — рассказали в гидрометцентре.

При этом июньская норма здесь составляет 48 миллиметров.

Днем в четверг глава Крыма Сергей Аксенов, проведя совещание в МЧС, отправился в пострадавшие от ночных ливней районы.

В Крыму из-за сильных дождей был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

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Теги:
чрезвычайная ситуация, наводнение, Крым

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