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Вакцинация препаратом Спутник V”

Разработчики "Спутника V" создадут лекарство от индийского штамма COVID-19

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (91)
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Sputnik Молдова
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Ученые, разработавшие "Спутник V", также подчеркнули, что будущее – за "коктейлями вакцин", то есть комбинациями различных уколов.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Ученые, разработавшие российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", в ближайшее время представят другим производителям вакцин второй укол, созданный специально для использования против индийского штамма коронавируса, передает РИА Новости. Об этом говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Вакцина Спутник V. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдову прибудет новая партия вакцины "Спутник V"

"Разработчики "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса Дельта", - сообщили они.

Ученые также подчеркнули, что будущее – за "коктейлями вакцин", то есть комбинациями различных уколов.

"Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", - добавили они.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 67 странах с общим населением 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (91)

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Теги:
Спутник V, вакцина, коронавирус

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