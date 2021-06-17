Разработчики "Спутника V" создадут лекарство от индийского штамма COVID-19

Ученые, разработавшие "Спутник V", также подчеркнули, что будущее – за "коктейлями вакцин", то есть комбинациями различных уколов.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Ученые, разработавшие российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", в ближайшее время представят другим производителям вакцин второй укол, созданный специально для использования против индийского штамма коронавируса, передает РИА Новости. Об этом говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

"Разработчики "Спутник V" скоро представят другим производителям вакцин второй укол, разработанный для использования против индийского штамма коронавируса Дельта", - сообщили они.

Ученые также подчеркнули, что будущее – за "коктейлями вакцин", то есть комбинациями различных уколов.

"Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать наш укол против мутаций коронавируса", - добавили они.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 67 странах с общим населением 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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