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Бокалы с шампанским

ВОЗ предлагает запретить женщинам употреблять алкоголь

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210617/35155096/voz-jenscini-alkogoli-zapret.html

Заявление ВОЗ вызвало широкий резонанс и недовольство общественности. Организацию обвинили в сексизме.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения предложила ввести запрет на употребление алкоголя женщинам детородного возраста, передает РИА Новости. Об этом сообщается в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

Логотип Pfizer отражен в капле на игле шприца
© REUTERS / DADO RUVIC
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Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста. По информации ВОЗ, это связано с тем, что употребление спиртного до и во время беременности может привести к развитию у плода различных заболеваний и осложнений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.

Отмечается, что употребление алкоголя также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.

Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей Сети, а саму организацию обвинили в сексизме.

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