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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев). Архивное фото

Моргенштерн подал в суд на Службу безопасности Украины

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210617/35155740/morgenshtern-sud-ukraine.html

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн судится со Службой безопасности Украины из-за запрета на въезд в страну.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Рэп-исполнитель и блогер Алишер Валеев (сценическое имя Моргенштерн) потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и подал в суд на СБУ. Об этом сообщается на сайте суда.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ранее украинский Минкульт внес Моргенштерна в список лиц, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды культа насилия и жестокости, пишет РИА Новости.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", – говорится в релизе.

Так, Валеев просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Минкульт о его внесении в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Также истец просит признать противоправным и отменить вышедший в апреле приказ Минкульта об обновлении данного перечня.

"Кроме того, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", – добавили в суде.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя –Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

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