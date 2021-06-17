Моргенштерн подал в суд на Службу безопасности Украины

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Рэп-исполнитель и блогер Алишер Валеев (сценическое имя Моргенштерн) потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и подал в суд на СБУ. Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее украинский Минкульт внес Моргенштерна в список лиц, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды культа насилия и жестокости, пишет РИА Новости.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", – говорится в релизе.

Так, Валеев просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Минкульт о его внесении в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Также истец просит признать противоправным и отменить вышедший в апреле приказ Минкульта об обновлении данного перечня.

"Кроме того, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", – добавили в суде.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя –Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova