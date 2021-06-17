Индийский штамм против британского - какой опаснее

Лучшим методом снизить риск инфицирования стала вакцинация, причем она более эффективна от британской разновидности инфекции, чем от индийской.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Ученые проанализировали данные пациентов, которые перенесли коронавирус в Шотландии, и сделали выводы, что индийский штамм является более опасным, чем британский, передают Известия со ссылкой на медицинский журнал The Lancet.

Специалисты изучили данные медицинских учреждений Шотландии о пациентах с COVID-19 c апреля по июнь этого года и выяснили, что у пациентов с индийским вариантом COVID-19 риск госпитализации оказался в два раза выше по сравнению с теми, у кого обнаружили британский штамм.

По данным экспертов, лучшим методом снизить риск инфицирования стала вакцинация, причем она более эффективна от британской разновидности инфекции, чем от индийской.

Индийскую мутацию COVID-19 выявили в марте. В Минздраве страны отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде индийских штатов. Впоследствии этот вариант вируса обнаружили в разных странах, в том числе в России.

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