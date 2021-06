В Москве обнаружен неизвестный штамм коронавируса

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Заразившиеся коронавирусом в российской столице носят не уханьский штамм, как предполагалось ранее, а новую неизвестную мутацию коронавируса, передает РИА Новости. Это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Photo : Courtesy of the National Institutes of Health