В Москве обнаружен неизвестный штамм коронавируса

Новый штамм более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Заразившиеся коронавирусом в российской столице носят не уханьский штамм, как предполагалось ранее, а новую неизвестную мутацию коронавируса, передает РИА Новости. Это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека", - сказал Собянин в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.

Он подчеркнул, что "новый вызов" усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию.

"Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба", - добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин назвал неожиданным стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным оперштаба, в столице России за последние сутки выявили 6 195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1 854 пациента.

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