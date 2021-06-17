Есть ли жизнь после Бузовой: Dava рассказал, появилась ли у него возлюбленная

Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2".

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Блогер Давид Манукян, известный как Dava, поделился с публикой, что происходит в его личной жизни после громкого расставания с Ольгой Бузовой, передает РИА Новости.

В эфире программы блогер признался, что сейчас он одинок.

"Я думаю, что еще ближайшие лет 40 не буду ни с кем встречаться", — с иронией ответил Dava на вопрос ведущей, есть ли у него кто-то.

Он рассказал, что боится того, что в его жизни начинается такой период, когда он "будет делать все, чтобы уходить в работу, и только работать".

Блогер также настоял на том, что не следит за активностью Бузовой в социальных сетях.

"Я давно сказал, что это пройденный этап", — говорит Манукян.

Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2". Фанаты реалити к назначению блогера на эту должность отнеслись скептически. Однако на защиту нового коллеги встали звезды шоу.

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