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Спутник Лайт

"Спутник Лайт" выйдет в оборот через десять дней

© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (96)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210617/35158364/sputnik-layt-vaktina-oboroti-sroki-.html

Один из вариантов применения российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" - ревакцинация населения.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Ожидается, что российская вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через 1,5 недели, передает РИА Новости. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, она будет использоваться в том числе для ревакцинации.

Спутник Лайт
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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"Через 1,5 недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля, в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинация", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в РФ в начале мая. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (96)

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Теги:
вакцинация, Россия, коронавирус MERS

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