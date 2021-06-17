"Спутник Лайт" выйдет в оборот через десять дней

Один из вариантов применения российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" - ревакцинация населения.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Ожидается, что российская вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через 1,5 недели, передает РИА Новости. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, она будет использоваться в том числе для ревакцинации.

"Через 1,5 недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля, в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинация", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в РФ в начале мая. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

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