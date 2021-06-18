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Александр Гинцбург

Разработчики "Спутника V" рассказали, как бороться с индийским штаммом

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210618/35160687/sputnik-v-indiyskii-shtamm.html

Центр имени Гамалеи не будет менять вакцину под индийский штамм коронавируса, а вместо этого предлагает другой метод борьбы с ним.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будут менять из-за нового индийского штамма. Такие изменения нецелесообразны, а для защиты от новых штаммов нужно держать высокие титры антител, а при их снижении – ревакцинироваться, пишет РИА Новости.

"Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика – три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы – дело неблагодарное", – заявил Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины.

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"Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры", – отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться "Спутником V", а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться "Спутником Лайт".

В конце апреля Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса. В мае НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийского штамма коронавируса, Гинцбург сообщал, что центр проверит эффективность "Спутника V" против этого варианта вируса.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена в более чем 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (100)
Теги:
Спутник V, вакцина

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