В Москве появятся первые "бесковидные рестораны"

С идеей организовать точки общепита только для привитых от коронавируса выступило бизнес-сообщество российской столицы.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с субботы в городе начинается эксперимент по созданию "бесковидных зон" в ресторанах и кафе. На начальном этапе в эксперименте примут участие около 20 заведений, пишет РИА Новости.

"В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", – написал Собянин в своем блоге.

Доступны антиковидные рестораны будут только для обладателей QR-кода, который можно получить в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус", говорится в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Не применяется... ограничение в отношении оказания в период с 23.00 до 6.00 гражданам услуг общественного питания при условии наличия у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", – говорится в указе.

На сайте мэра и правительства Москвы будет опубликован реестр ресторанов, принимающих участие в эксперименте по созданию свободных от коронавируса зон.

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