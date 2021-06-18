16:22 18 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Сотрудница лаборатории. Архивное фото

Минобороны РФ разработает препарат от коронавируса в виде жвачки и пастилы

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (103)
33 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/11/31706927.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210618/35163864/minoborony-russia-koronavirus-lekarstvo.html

Новый препарат будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим вакцинам.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В Минобороны России заявили о начале работы над новым противовирусным препаратом от COVID-19 в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — рассказал собеседник агентства.

Работа ведется в "48-м Центральном научно-исследовательском институте", добавил он. Кроме этого в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.

Александр Гинцбург
© Sputnik / Владимир Трефилов
Разработчики "Спутника V" рассказали, как бороться с индийским штаммом

"По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.

В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (103)

По теме

Путин: российская наука показала свою мощь, создав "Спутник V"
"Спутник Лайт" выйдет в оборот через десять дней
Разработчики "Спутника V" создадут лекарство от индийского штамма COVID-19
Теги:
Россия, вакцина, коронавирус

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020
Spania: O navă cu migranți s-a scufundat în largul coastei Lanzarote
Видео: корабль с мигрантами затонул у испанского острова Лансароте
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться