Минобороны РФ разработает препарат от коронавируса в виде жвачки и пастилы

Новый препарат будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим вакцинам.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В Минобороны России заявили о начале работы над новым противовирусным препаратом от COVID-19 в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — рассказал собеседник агентства.

Работа ведется в "48-м Центральном научно-исследовательском институте", добавил он. Кроме этого в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.

"По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.

В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".

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