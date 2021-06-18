16:22 18 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Архипелаг Земля Франца Иосифа

Станет ли Арктика поводом для перезагрузки отношений между США и Россией

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/12/35165470.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210618/35165491/arktika-perezagruzka-otnosheniy-usa-russia.html

Москва и Вашингтон могут сотрудничать в Арктике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом.

Возобновление взаимодействия двух стран в этом регионе будет способствовать сближению государств. При этом РФ способна укрепить свои позиции в этой части планеты, полагают эксперты журнала "Российская Арктика".

У России и США  особая роль в обеспечении ответственного управления устойчивым и гармоничным развитием арктического региона, в поддержании в Арктике мира и низкой военно-политической напряженности. Такого мнения придерживается председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Взаимодействие между государствами возможно по широкому кругу вопросов, связанных с устойчивым развитием региона: это и экономика, и социальные вопросы, и вопросы охраны окружающей среды", — отметил он.

По мнению члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, Владимир Путин дал понять американской стороне, что у России есть свои национальные интересы в Арктике, при этом Москва готова к сотрудничеству и менее всего хотела бы конфликта в этой зоне. Но наладить эффективное взаимодействие – задача всех стран арктического клуба.

Регулирование судоходства в Арктике – одна из сфер, где российские и американские специалисты могли наладить конструктивное сотрудничество.

"США и Россия, под юрисдикцией которых находится большая часть акваторий региона, могут продолжить разработку согласованных мер по сокращению рисков возникновения аварийных ситуаций и налаживанию безопасного и экологически ответственного судоходства в районе Берингова пролива", – отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин.

Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 после торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске.
© Sputnik / Виталий Тимкив
"Ждем технику к августу": американцы готовятся к высадке в Арктике

Есть и другие области для партнерства. По словам руководителя международной группы экспертов по проекту Social Economy Culture Expert Group Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического Совета Юлии Зворыкиной, речь идет о проектах "синей" экономики.

"Экономики океана – альтернативная энергетика, связанная с ресурсом океана (приливная, волновая), создание энергетических островов, аквакультуры и обеспечение продовольственной безопасности, использование арктических льдов как ресурса питьевой воды. Особое место здесь может занять международное сотрудничество в сфере производства, транспортировки и использования водорода. Актуальность этой темы Владимир Путин обозначал неоднократно и в послании президента, и на климатическом саммите, и на встрече с французскими деловыми кругами и на ПМЭФ", – добавила профессор МГИМО.

Первым шагом в совместной деятельности в арктическом регионе может стать научное сотрудничество, считает главный редактор журнала "Российская Арктика" Кира Змиева.

"Не теряют актуальности вопросы изменения климата и обеспечения устойчивого развития региона, решение которых возможно лишь совместными усилиями научных школ международного сообщества", — уточнила она.

В экспертной среде уверены, Россия, которая с 2021 года председательствует в Арктическом Совете, Арктическом экономическом совете, а также в Арктическом форуме береговых охран, имеет все шансы наладить конструктивное взаимодействие с американскими партнерами для решения обозначенных задач.

29-30 июня в Москве состоится первое в период российского председательства в Арктическом Совете заседание исполнительного комитета старших должностных лиц организации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция
Видео: зрелище завораживает - три российские АПЛ одновременно всплыли в Арктике
Новая программа развития Арктики утверждена правительством России

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020
Spania: O navă cu migranți s-a scufundat în largul coastei Lanzarote
Видео: корабль с мигрантами затонул у испанского острова Лансароте
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться