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Беременная женщина, архивное фото

Врач рассказала о влиянии прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье

© Pixabay / Sylbohec
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (105)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210618/35170821/vrach-vliyanie-privivka-ot-covid-19-reproduktivnoe-zdorovie-jenschini.html

Гинеколог пояснила, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Врач-гинеколог рассказал о том, может ли повлиять вакцинация от коронавируса на фертильность женщины и ее репродуктивное здоровье, передает РИА Новости. Как утверждает замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян, вакцинация от коронавируса никак не сказывается на репродуктивном здоровье, при этом доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции.

Лаборатория. Архивное фото
© Pixabay / fernandozhiminaicela
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"Мы провели исследование, нет никакого влияния вакцинации на репродуктивное здоровье, зато доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции", - сказала Адамян на пресс-конференции.

Она пояснила это тем, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию. Это приводит к тому, что переболевшие коронавирусом женщины часто не могут выносить ребенка, у них случаются преждевременные роды. Также женщинам, переболевшим коронавирусом, чаще делают кесарево сечение.

По словам специалиста, каждая женщина, планирующая беременность, должна привиться от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье и здоровье будущего ребенка.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (105)

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Теги:
вакцинация, коронавирус MERS

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