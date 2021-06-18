Врач рассказала о влиянии прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье

Гинеколог пояснила, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Врач-гинеколог рассказал о том, может ли повлиять вакцинация от коронавируса на фертильность женщины и ее репродуктивное здоровье, передает РИА Новости. Как утверждает замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян, вакцинация от коронавируса никак не сказывается на репродуктивном здоровье, при этом доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции.

"Мы провели исследование, нет никакого влияния вакцинации на репродуктивное здоровье, зато доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции", - сказала Адамян на пресс-конференции.

Она пояснила это тем, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию. Это приводит к тому, что переболевшие коронавирусом женщины часто не могут выносить ребенка, у них случаются преждевременные роды. Также женщинам, переболевшим коронавирусом, чаще делают кесарево сечение.

По словам специалиста, каждая женщина, планирующая беременность, должна привиться от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье и здоровье будущего ребенка.





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