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Сотрудник лаборатории

В ВОЗ назвали новый штамм COVID-19, который стал доминантным в мире

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (107)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210618/35173124/-voz-nazvali-novyy-variant-covid-19-shtamm-dominantnyy-samii-opasnii-v-mire-.html

По информации Всемирной организации здравоохранения, повышенная передаваемость этого типа вируса делала его доминантным.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Вариант коронавируса "Дельта" становится доминантным во всем мире, передает РИА Новости. Это стало возможным из-за повышенной передаваемости, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Лаборатория. Архивное фото
© Pixabay / fernandozhiminaicela
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"Вариант "Дельта" уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности", - заявила Сваминатан на брифинге в пятницу.
Согласно информации ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (107)

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Теги:
ВОЗ, коронавирус MERS, вакцинация

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