В ВОЗ назвали новый штамм COVID-19, который стал доминантным в мире

По информации Всемирной организации здравоохранения, повышенная передаваемость этого типа вируса делала его доминантным.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Вариант коронавируса "Дельта" становится доминантным во всем мире, передает РИА Новости. Это стало возможным из-за повышенной передаваемости, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Вариант "Дельта" уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности", - заявила Сваминатан на брифинге в пятницу.

Согласно информации ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.

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