В России разработали тест для выявления мутаций COVID-19

Регистрация теста, созданного для выявления четырех наиболее значимых мутаций COVID-19, запланирована на июль.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Специалисты российского Федерального медико-биологического агентства разработали тест для выявления четырех наиболее значимых мутаций COVID-19, в том числе индийской, передает РИА Новости. В начале июля ожидается регистрация нового теста.

"В настоящее время в ФГБУ ЦСП ФМБА России разработаны новая методика и набор реагентов для выявления четырех наиболее эпидемически значимых линий вируса SARS-CoV-2: альфа- ("британской", B.1.1.7), бета- ("южноафриканской", B.1.351), гамма- ("бразильской", P.1) и дельта- ("индийской", B.1.617.2) вариантов",- заявил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФГБУ ЦСП ФМБА России Герман Шипулин.

В настоящее время готовятся документы для регистрации тест-системы в Росздравнадзоре, ожидается, что её зарегистрируют в начале июля, уточнили в ФМБА.

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