В Центре Гамалеи оценили плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"

Инъекция "Спутник Лайт" приведет к тому, что уровень антител будет поднят до той величины, которая будет защищать от всех активных штаммов коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что наряду с ревакцинацией "Спутником V" для увеличения количества антител можно использовать и другую вакцину Центра.

По его словам, "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, пишет РИА Новости.

"Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины – "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что инъекция вакцины "Спутник Лайт" приведет к тому, что уровень антител будет поднят до той величины, которая будет защищать от всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов.

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