12:35 19 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

В МИД РФ прокомментировали поставку в Молдову вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35177845.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210619/35177687/mid-rf-postavka-moldova-vaktsina-sputnik-v.html

Российская сторона подтвердила свою готовность оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия продолжит оказывать содействие Молдове в противодействии распространению коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Захарова сообщила о том, что накануне, 19 июня, в Молдову поступила третья партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Таким образом, общее количество препарата "Спутник V", поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова З. П. Гречаной к президенту Российской Федерации В. В. Путину, составило 172 тысячи доз", – говорится в сообщении официального представителя российского МИД.

В заключение Захарова отметила, что Россия подтверждает готовность продолжить оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"
Фото: в Молдову доставили очередную партию вакцины от COVID-19 "Спутник V"
Теги:
Мария Захарова, Спутник V, Молдова, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: острые моменты и эмоции Евро-2020
Rămas bun de la profesie! Doi pompieri s-au stropit cu jeturi de apă
Видео: на пенсию под струями воды - как молдавские пожарные завершают карьеру
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться