В МИД РФ прокомментировали поставку в Молдову вакцины "Спутник V"

Российская сторона подтвердила свою готовность оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия продолжит оказывать содействие Молдове в противодействии распространению коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Захарова сообщила о том, что накануне, 19 июня, в Молдову поступила третья партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Таким образом, общее количество препарата "Спутник V", поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова З. П. Гречаной к президенту Российской Федерации В. В. Путину, составило 172 тысячи доз", – говорится в сообщении официального представителя российского МИД.

В заключение Захарова отметила, что Россия подтверждает готовность продолжить оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova