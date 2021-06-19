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Названы симптомы инфицирования индийским штаммом коронавируса

© AFP 2021 / Punit Paranjpe
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (110)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210619/35179258/simptomy-indiyski-shtamm-koronavirusa.html

Люди зачастую не различают признаков обычной простуды и коронавируса и запускают болезнь, поэтому при первом же появлении респираторных симптомов необходимо обращаться к врачу.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса.

Лаборатория. Архивное фото
© Pixabay / fernandozhiminaicela
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"Мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием", – цитирует РИА Новости заявление Голиковой.

По ее словам, люди зачастую не различают признаков обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при появлении первых же респираторных симптомов Голикова рекомендовала немедленно обращаться к доктору.

"По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда – еще хуже – антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожие с простудным заболеванием, и по сути, запускают процесс развития заболевания, не различая что это – обычная простуда или ковид. Поэтому очень важно, чтобы в этой ситуации при появлении первых симптомов вы обращались к врачу, делали ПЦР-диагностику и отвергали, если получится, диагноз ковид", – сказала вице-премьер правительства РФ.

Она также отметила, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя 3, 4 или 5 дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (110)

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Теги:
коронавирус

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