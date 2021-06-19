Певица МакSим госпитализирована и введена в искусственную кому

МакSим попала в больницу с пневмонией и сильным поражением легких, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, была госпитализирована с пневмонией несколько дней назад. За время пребывания в больнице состояние ее не улучшилось, поэтому артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певицы.

Собеседница агентства уточнила, что у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

"Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно", — добавила она.

Предположительно, МакSим пробудет в коме несколько дней. Это вынужденная мера, чтобы снизить нагрузку на легкие певицы, поражение которых составляет 40%.

"Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение", — заключила собеседница агентства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova