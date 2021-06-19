Названы заболевания, при которых противопоказано вакцинироваться

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, при каких диагнозах можно проходить вакцинацию, а при каких стоит воздержаться.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Существует ряд серьезных недугов, которые не являются препятствием для прививки. Однако если болезнь протекает в острой фазе, от вакцинации лучше временно отказаться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", – сказал Гинцбург.

Он отметил, что бронхиальная астма и гепатит С не являются основанием для отвода от вакцинации.

При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние является противопоказанием, вакцинироваться можно через две недели, пояснил он.

Больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию, тоже можно вакцинироваться, добавил Гинцбург.

"Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь – образования антител – не будет", – подчеркнул он.

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