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Аурелиу Чокой и Дмитрий Кулеба, архивное фото

Молдова и Украина обсуждают взаимное признание удостоверений личности

© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210620/35182003/moldova-ukraina-priznanie-udostoverenij-lichnosti.html

Об упрощении пересечения границы между соседними странами говорили министры иностранных дел в турецкой Анталье.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопрос о взаимном признании внутренних удостоверений личности.

Зинаида Гречаная
Sputnik
Зинаида Гречаная выступила на Дипломатическом форуме в Турции

Соглашение о признании ID-карт, которые удостоверяют личность граждан Молдовы и Украины внутри страны, позволило бы упростить способы пересечения границы, заявили министры во время встречи на полях Дипломатического форума, который проходит в турецкой Анталье.

Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании удостоверений личности. Кроме того, Чокой и Кулеба обсудили планы  формата "Ассоциированного трио" Украины, Молдовы и Грузии в рамках "Восточного партнерства" и ход реализации инфраструктурных проектов.

Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.

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Теги:
удостоверение личности, Украина, Молдова, дипломатия

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