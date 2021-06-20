Молдова и Украина обсуждают взаимное признание удостоверений личности

Об упрощении пересечения границы между соседними странами говорили министры иностранных дел в турецкой Анталье.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопрос о взаимном признании внутренних удостоверений личности.

Соглашение о признании ID-карт, которые удостоверяют личность граждан Молдовы и Украины внутри страны, позволило бы упростить способы пересечения границы, заявили министры во время встречи на полях Дипломатического форума, который проходит в турецкой Анталье.

Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании удостоверений личности. Кроме того, Чокой и Кулеба обсудили планы формата "Ассоциированного трио" Украины, Молдовы и Грузии в рамках "Восточного партнерства" и ход реализации инфраструктурных проектов.

Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.

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