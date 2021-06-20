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Рухнувшее здание в Бельгии

Число погибших под завалами в Антверпене выросло до пяти

© AP Photo / Francisco Seco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210620/35182046/chislo-pogibshikh-pod-zavalami-antverpen.html

В Антверпене обрушилось здание строящейся школы, погибли пять человек, среди них и гражданин Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Президент РМ Майя Санду выразила соболезнования семье гражданина Молдовы, погибшего во время обрушения здания строящейся школы в Бельгии.

"Желаю им силы духа, которая поможет преодолеть тяжелое испытание. Выражаю искренние соболезнования семье", — отметила Санду.

В субботу в Антверпене рухнуло здание строящейся школы. По последним данным, погибли пять человек, сообщает бельгийская пресса.

Полиция. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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К часу ночи спасательные работы были приостановлены. Тела погибших извлечены из-под завалов, это два гражданина Португалии и гражданин Молдовы (в прессе Бельгии о нем сообщается как о гражданине Румынии). Еще двоих пока не идентифицировали — вместе с тем ранее сообщалось, что среди пропавших без вести есть еще один молдавский гражданин.

Среди раненых — четверо граждан Румынии (сообщается, что как минимум один из них — гражданин Молдовы), два украинца, один португалец и еще двое, гражданство которых не подтверждено. Восемь из них — с тяжелыми травмами, трое находятся в реанимации. Один рабочий получил легкие травмы и был выписан из больницы.

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Теги:
обрушение, Бельгия

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