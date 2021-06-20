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Отдых на пляже. Архивное фото

Стало известно, чего следует опасаться тем, кто прививается от COVID-19 летом

© Sputnik / Kostis Ntantamis
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210620/35185089/vaccina-covid-19-leto.html

Глава центра имени Гамалеи дал рекомендации людям, решившим пройти процесс вакцинации в жаркую погоду.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал тем, кто вакцинируется против коронавируса, избегать перегрева в жаркую погоду.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Sorokopud Julia
Названы заболевания, при которых противопоказано вакцинироваться

"На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека", — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что всем людям, страдающим гипертонией или диабетом, надо быть особенно аккуратными, пишет RT.

При этом он отметил, что противопоказаний для купания в водоемах после вакцинации нет, однако следует избегать длительных заплывов.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (117)

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Теги:
коронавирус, вакцинация, вакцина

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