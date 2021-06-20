Стало известно, чего следует опасаться тем, кто прививается от COVID-19 летом

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал тем, кто вакцинируется против коронавируса, избегать перегрева в жаркую погоду.

"На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека", — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что всем людям, страдающим гипертонией или диабетом, надо быть особенно аккуратными, пишет RT.

При этом он отметил, что противопоказаний для купания в водоемах после вакцинации нет, однако следует избегать длительных заплывов.

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