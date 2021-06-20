Статья Путина о начале ВОВ будет опубликована в германском издании

Российский президент подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подготовил статью, приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии.

Также 22 июня, в День памяти и скорби, глава российского государства возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и выступит с речью.

В 2020 году статья президента России о причинах Второй мировой войны вышла в американском журнале The National Interest.

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