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Владимир Путин

Статья Путина о начале ВОВ будет опубликована в германском издании

© Sputnik / Сергей Ильин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210620/35185400/statya-putin-germanskom-izdanii.html

Российский президент подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подготовил статью, приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

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Материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии.

Также 22 июня, в День памяти и скорби, глава российского государства возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и выступит с речью.

В 2020 году статья президента России о причинах Второй мировой войны вышла в американском журнале The National Interest.

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