Победа будет за нами – в Минске проходит форум российских соотечественников

В Белоруссии проходит международный форум российских соотечественников, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В канун скорбной даты нашей общей истории столица Белоруссии принимает гостей из 26 стран мира. Среди участников форума - и представители ближнего зарубежья, живущие в странах бывшего СССР, и делегаты из стран Европы: журналисты, общественные деятели, ученые.

Главная тема встречи - увековечение памяти павших героев Великой Отечественной войны и противодействие фальсификации истории. О важности недопустимости исторического ревизионизма в своих приветствиях говорили высокие гости, среди которых заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и его коллега, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов.

Член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Елена Афанасьева отметила, что Российская Федерация активно содействует расширению доступа к объективным историческим данным, рассекречивая и оцифровывая документы времен войны. Глава федерального агентства "Россотрудничество" Евгений Примаков подчеркнул, что возглавляемое им ведомство намерено содействовать образовательным проектам, связанным с историей Великой Отечественной войны.

© Photo : Алексей Петрович В Белоруссии проходит международный форум российских соотечественников, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Республику Молдова на форуме представляет председатель Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей Петрович. В рамках своего сообщения на пленарном заседании он рассказал о том, как хранят память о героях и жертвах Великой Отечественной войны в Молдове.

Обобщив достойный опыт общественных организаций нашей страны, Петрович отметил, что гражданское общество, и прежде всего организации соотечественников, вносят весомый вклад в военно-мемориальную и поисковую работу, сохраняя память о героях войны.

В рамках форума участники посетят крепость-герой Брест, где примут участие в памятной церемонии, которая состоится 22 июня ровно в 4 часа утра, побывают в музее Великой Отечественной войны в городе Минске.

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