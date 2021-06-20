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В Китае сделали более одного миллиарда прививок против коронавируса

© Sputnik / Zhanna Manukyan
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210620/35185996/china-milliard-privivok-protiv-koronavirusa.html

В Минздраве Китая заявили о том, что в стране сделано более миллиарда прививок от COVID-19, при этом не уточняя, сколько граждан привиты той или иной вакциной.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Более одного миллиарда прививок от COVID-19 сделали в Китае. Об этом сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

"По состоянию на 19 мая в 31 регионе Китая сообщили об использовании одного миллиарда 10 миллионов 489 тысяч прививок от COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

При этом в ведомстве не уточнили количество человек, сделавших прививку, сколько из них получили одну дозу, а сколько – две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к июню планирует привить от коронавируса 40% населения. В свою очередь глава Китайской ассоциации производителей вакцин Фэн Доцзя ранее заявлял, что Китай надеется до конца года вакцинировать от COVID-19 до 70% населения.

В Китае одобрены для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics.

Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (117)

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