22:07 20 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

Причина – COVID: названы заболевания, вызываемые коронавирусом

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (119)
235 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/13/34053114.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210620/35186276/covid-zabolevaniya-koronavirus.html

Инфицирование коронавирусом может стать пусковым фактором появления нескольких аутоиммунных заболеваний.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полимиозитов. Об этом рассказала главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Sorokopud Julia
Названы заболевания, при которых противопоказано вакцинироваться

"Все, что касается аутоиммунных заболеваний — мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная", — отметила врач.

По ее словам, сейчас медики наблюдают появление суставных заболеваний после перенесенного COVID-19, причем происходит это как после тяжелого, так и после легкого течения инфекции, пишет РИА Новости.

"Мы видим отсроченный всплеск через один, три, шесть месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты", — добавила Загребнева.

Она призвала вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (119)

По теме

В Москве обнаружен неизвестный штамм коронавируса
Есть ли в Молдове индийский штамм коронавируса: ответ эпидемиолога
Названы симптомы инфицирования индийским штаммом коронавируса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
Germany: Fans elated as they watch Die Mannschaft beat Portugal 4-2 at Euro 2020
Видео: буря эмоций – болельщики наблюдают за игрой Германии с Португалией
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться