Причина – COVID: названы заболевания, вызываемые коронавирусом

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полимиозитов. Об этом рассказала главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева.

"Все, что касается аутоиммунных заболеваний — мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная", — отметила врач.

По ее словам, сейчас медики наблюдают появление суставных заболеваний после перенесенного COVID-19, причем происходит это как после тяжелого, так и после легкого течения инфекции, пишет РИА Новости.

"Мы видим отсроченный всплеск через один, три, шесть месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты", — добавила Загребнева.

Она призвала вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova