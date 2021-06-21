Пока все спали: выборы в Армении, рекорд жары в Москве и спад COVID в Индии

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КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. На состоявшихся в воскресенье в Армении парламентских выборах побеждает партия "Гражданский договор", которую возглавляет и. о. премьера страны Никол Пашинян, об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех 2008 избирательных участках, передает РИА Новости.

В парламентских выборах приняли участие 21 партия и четыре блока.

По данным ЦИК, сторонники Пашиняна набрали 53,92% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 21,04 %.

Третье место, 5,23%, занял блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, при этом для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.

Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для нее проходной барьер составляет пять процентов.

Сам Пашинян ранее заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, и пообещал начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами", чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную республике и народу.

Блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными. "Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные, и, наконец, со здравым смыслом", - заявили в альянсе.

"Оранжевый код" метеоопасности из-за жары объявлен в Москве

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры, передает РИА Новости, период действия предупреждения - до 23 часов 22 июня.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года, с температурой воздуха плюс 34,7 градуса.

Повышение температуры прогнозируют и в Республике Молдова. Так, к 23 июня она достигнет +32 градусов и останется такой и 24 июня. Во все эти дни метеорологи обещают дожди и грозы.

В Индии - наименьший за 88 дней прирост заболевших коронавирусом

За минувшие сутки врачи в Индии выявили 53,2 тысячи заболевших коронавирусом, это наименьший прирост за 88 дней, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

По последним данным ведомства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся в Индии превысило 29,9 миллиона, выздоровели более 28,8 миллиона, умерли свыше 388 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 702 тысяч человек.

Как отмечают медики, почти две недели подряд число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 100 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны.

Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 280 миллионов человек, или чуть больше 20% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 51 миллиона человек.

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