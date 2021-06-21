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Вакцинация в Израиле

Вакцинированные туристы смогут посещать Израиль с 1 июля

© AFP 2021 / HAZEM BADER
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210621/35186454/vakcina-turist-izrail.html

В Израиле вступит в силу обычный визовый режим для иностранцев, однако о том, какие вакцины допускаются и из каких стран могут приезжать туристы, объявят дополнительно.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Власти Израиля объявили об открытии границ для туристов, вакцинированных обеими дозами, с начала следующего месяца.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В то же время пока не называется, какие именно препараты войдут в список вакцин, позволяющих въехать в Израиль, и на какие страны распространяется разрешение, сообщает РИА Новости.

"Министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед заявила, что начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в страну в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Израиля.

При этом указывается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также перечень утвержденных вакцин будут опубликованы дополнительно.

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Теги:
коронавирус, туристы, Израиль

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