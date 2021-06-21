Белый дом грозит КНР изоляцией - все дело в COVID

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Если Китай не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса, Поднебесная окажется в изоляции - об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

"Дипломатическая подготовительная работа - сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай - это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он (коронавирус - ред.) взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", - заявил Салливан в интервью телеканалу Fox News, которое цитирует агентство.

Президент США Джо Байден в своем заявлении по итогам саммита "Большой семерки" проинформировал, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.

Ранее, в марте, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. В документе утечку COVID-19 из лаборатории назвали "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом выпустил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии его происхождения - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

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