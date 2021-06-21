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Досрочные парламентские выборы в Армении

Наблюдатели СНГ: выборы в Армении были открытыми и объективными

Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210621/35188160/Nablyudateli-SNG-vybory-v-Armenii-byli-otkrytymi-i-obektivnymi.html

Миссия наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Армении заявила, что процедура голосования проходила в соответствии с требованиями закона.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Процедура голосования на внеочередных выборах в парламент Армении соответствовала требованиям закона, крупных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, нет, заявил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов, передает РИА Новости.

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© Ruptly / Sputnik
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"Процедура голосования проходила в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов", - сказал Нематов.

По его словам, миссия наблюдателей СНГ оценила выборы в Армении как открытые и объективные.

"Миссия наблюдателей пришла к выводу, что внеочередные выборы проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми", - отметил он.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента республики Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

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Теги:
СНГ, наблюдатели, Армения, выборы

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