Наблюдатели СНГ: выборы в Армении были открытыми и объективными

Миссия наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Армении заявила, что процедура голосования проходила в соответствии с требованиями закона.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Процедура голосования на внеочередных выборах в парламент Армении соответствовала требованиям закона, крупных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, нет, заявил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов, передает РИА Новости.

"Процедура голосования проходила в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов", - сказал Нематов.

По его словам, миссия наблюдателей СНГ оценила выборы в Армении как открытые и объективные.

"Миссия наблюдателей пришла к выводу, что внеочередные выборы проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми", - отметил он.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента республики Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

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