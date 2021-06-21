Организатор "групп смерти" арестован в Ставропольском крае

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Обвиняемый в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков житель Ставропольского края заключен под стражу, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.
Как отмечается в материалах следствия, 19-летний житель Ессентуков создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания и "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".
СК РФ установил его причастность к гибели двух подростков, состоявших в "группах смерти" и выполнявших изощренные задания, в результате чего они погибли на железной дороге в Липецкой области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Ему было предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ", - говорится в релизе.
Доложить о ходе расследования потребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отмечает агентство.
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