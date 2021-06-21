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Преступления в интернете

Организатор "групп смерти" арестован в Ставропольском крае

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210621/35188808/Organizator-grupp-smerti-arestovan-v-Stavropolskom-krae.html

Житель Ессентуков создавал в соцсетях группы для подростков, которые попадали в психологическую ловушку и вынуждены были выполнять различные "задания", в том числе опасные для жизни.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Обвиняемый в организации "групп смерти" и причастности к гибели как минимум двух подростков житель Ставропольского края заключен под стражу, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

Как отмечается в материалах следствия, 19-летний житель Ессентуков создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания и "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".

Татьяна Фомина.
© Sputnik / Mihai Caraus
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СК РФ установил его причастность к гибели двух подростков, состоявших в "группах смерти" и выполнявших изощренные задания, в результате чего они погибли на железной дороге в Липецкой области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Ему было предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ", - говорится в релизе.

Доложить о ходе расследования потребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отмечает агентство.

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Теги:
соцсети, дети и родители, конфликты, группы, подростки

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