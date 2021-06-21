COVID-19 способен изменять клетки крови - ученые

Измененные клеток крови у тех, кто заболел коронавирусом нового типа, выявила группа исследователей из Германии.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Специалисты из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружили способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови, пишет РИА Новости. Исследование ученые опубликовали в Biophysical Journal.

Специалисты подвергли изучению более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводить к деформации некоторых клеток.

Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. Ученые пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.

Ранее ученые из Бирмингемского университета выяснили, что COVID-19 порой приводит к развитию синдрома Гийена — Барре. По данным исследователей, антитела, которые вырабатываются после инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.

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