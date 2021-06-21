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Медицинские работники в инфекционной больнице

Потерю обоняния при COVID-19 связали с разрушением мозга

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210621/35193679/poterya-obonyaniya-covid-19-mozg.html

Исследователи проанализировали данные обследований людей, перенесших коронавирус и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Потерю обоняния при инфицировании коронавирусом связали с разрушением серого вещества мозга. Исследование проведено учеными из Оксфордского университета и опубликовано на портале препринтов medRxiv.

Авторы работы проанализировали данные обследований 394 человек, перенесших коронавирус с октября 2020-го по январь 2021 года и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после, пишет РИА Новости. Их сравнили с результатами контрольной группы из 388 человек, не болевших COVID-19. При этом учитывались такие факторы, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления.

"Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой", — заявили ученые.

У здоровых участников исследования никаких изменений не было.

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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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Чтобы проверить выводы, специалисты сопоставили данные по госпитализированным пациентам с переболевшими COVID-19 дома — значимых различий не выявили. При этом у тех, кто лежал в больницах, наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых регионах гиппокампа. Все эти области тоже связаны с памятью и формированием эмоций.

Ученые рекомендовали перенесшим коронавирус не пренебрегать своевременными обследованиями, поскольку даже в легкой форме инфекция способна спровоцировать поражения мозга.

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