Делегация Молдовы принимает участие в международном форуме "Дети Содружества"

В понедельник в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ открылся Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества", в котором принимают участие делегации из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Делегации, прибывшие на форум 21 июня совершили Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, после чего собрались в Думском зале Таврического дворца на торжественную церемонию в честь начала мероприятия.

В программе юных гостей Петербурга множество культурных, просветительских и спортивных мероприятий: посещение всемирно-известных и новых музеев, презентации национальных костюмов, экологические акции, танцевальные флешмобы и так далее.

Видеопослание в адрес участников мероприятия направила Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

"За эти прекрасные летние дни и белые ночи вам предстоит познакомиться с блистательной Северной столицей и ее пригородами и, конечно же, друг с другом, узнав много нового и интересного о странах, входящих в Содружество Независимых Государств. Вы расскажете сверстникам о богатом наследии своих народов и убедитесь, что наше Содружество — это целый мир — огромный, разнообразный, но в то же время объединений общей исторической и культурной памятью".

По мнению Председателя, миссия подрастающего поколения в сохранении такого единства чрезвычайно важна. "Ведь именно молодые люди с неподдельной открытостью, потребностью в общении и плещущей через край энергией легче всего преодолевают национальные барьеры, закладывая фундамент для созидательного и эффективного международного сотрудничества в будущем", — считает Валентина Матвиенко.

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная в своем видеообращении к участникам форума обратила внимание на то, что "проведение данного мероприятия стало прекрасной традицией и очень важной площадкой для продвижения и укоренения идей дружбы, добрососедства и взаимопонимания между представителями молодого поколения государств СНГ".

"Мировое сообщество уже давно пришло к пониманию того, что истинный двигатель прогресса — это не машины и техника, а человеческий капитал. В этой связи общество, вкладывающее ресурсы в обучение, воспитание, обучение, культуру и здоровье молодого поколения непосредственно вкладывает в свое развитие", — уверена Зинаида Гречаная.

Приветствия в адрес участников и организаторов форума направили Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода, а также заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров.

Во вторник – в день 80-летия начала Великой Отечественной войны делегации форума посетят патриотическое объединение "Ленрезерв", собравшее коллекции автомобилей, военной техники и другого материального наследия времен Второй Мировой войны, и возложат цветы на Пискаревском мемориале.

Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и Администрации Санкт-Петербурга. Форум проводится по инициативе Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики с 2013 года. Впервые в этом году детей Содружества принимает Петербург.

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