"Сил вам и удачи!" – Мария Захарова поддержала российскую сборную

В преддверии решающего матча с датчанами Мария Захарова обратилась к сборной России со словами поддержки от имени МИД РФ.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к сборной России по футболу перед матчем с Данией на ЕВРО-2020.

"Ребята, Министерство иностранных дел России вас поддерживает! Мы смотрим, болеем и переживаем. Сил вам и удачи", – сказала Захарова на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Команда Станислава Черчесова в понедельник сыграет с датчанами в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборная России занимает второе место в группе, имея в своем активе три очка. Датчане располагаются на четвертой строчке с нулем очков.

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