Память об общей Великой Победе объединяет народы бывшего СССР

Восемьдесят лет тому назад, 22 июня 1941 года, Германия и ее союзники напали на СССР. Эта война стала трагедией для всех ее участников, наибольшие потери понес Советский Союз и его народ. Как сегодня специалисты оценивают события тех лет и современную ситуацию в мире, в связи с нарастающим между Западом и Востоком противостоянием, грозящим перерасти в горячую фазу.

Виктор Гайчук о Великой Отечественной войне и оси мира

– Знают ли сегодня воины молдавской армии о ВОВ, и что именно они знают об этой войне?

– Молодое поколение знает про эту войну только ту информацию, которую дает школьная программа, а также из уст ветеранов или дедушек, или из других источников, например, телевидения или кино. В частях Национальной Армии организуются информационно-просветительские мероприятия, в которых задействованы как срочники, так и контрактники. Речь идет о проведении в воинских частях церемоний с минутой молчания, возложении цветов к памятникам павшим героям на территории отдельных частей, в контексте Дня Победы. Также организуются тематические уроки, просмотр документальных и художественных фильмов, посвященные ВОВ.

© Photo : Евгений Паскарь Министр обороны РМ Виктор Гайчук

– Была ли готова, на ваш взгляд, Советская армия в 1941 году к вторжению?

– Я думаю, что если бы СССР был готов к вторжению, то фашистские войска не подошли бы так быстро и близко к Москве. Это мое мнение как военного и историка. СССР сыграл во второй мировой войне особую роль, приняв на себя главный удар врага, он выдержал страшный натиск и, собрав силы, нанес ему решающее поражение. К сожалению, эта война унесла миллионы жизней, коснулась каждой семьи.

© Photo : Евгений Паскарь Министр обороны РМ Виктор Гайчук

– На одном из видеомостов вы предложили создать ось мира в Восточной Европе от Балтики до Черного моря. Кажется, отличная идея. Возможна ли такая мирная инициатива РМ, как нейтральной страны, сегодня?

– Да. Я думаю, что это возможно и даже нужно. Эту идею я высказал в 2018 году и до сих пор придерживаюсь ее. Я предложил создать нейтральную зону от Финляндии до Молдовы, которая бы не позволила прийти в соприкосновение двум огромным армиям НАТО и России. Это была бы наиболее приемлемая, мирная мера для всего сообщества. Нейтральный статус нашей страны – это спасительный круг, который не дает втягиваться нам в противостояние сторон, мы – за урегулирование любого конфликта мирным путем.

© Photo : Евгений Паскарь Министр обороны РМ Виктор Гайчук

Историк Борис Шаповалов о Великой отечественной войне

– Почему, на ваш взгляд, Гитлер в 1941 году решил нанести удар по СССР, а не по Великобритании, которая объявила войну Германии в том же 1939 году? Это провал советской дипломатии, триумф Великобритании и ее союзницы США, или что-то еще?

– Основной причиной вероломного нападения фашистской Германии и ее союзников на Советский Союз было стремление Гитлера к мировому господству, которое нельзя было достичь без захвата территорий и населения на Востоке. Практически вся Европа к 1941 году была захвачена немецкими войсками, ее ресурсы были подчинены военным целям Гитлера. Весь капиталистический мир желал уничтожения СССР – первого в мире государства, строившего социалистическое общество. Стремление Гитлера к завоеваниям объективно совпадало со стремлением лидеров многих европейских стран и верхушки США уничтожить СССР. Гитлеру не противодействовали в его стремлении напасть на СССР. Наоборот. Соглашательская политика европейских лидеров того времени развязала Гитлеру руки и он решился на войну на два фронта – на Западе и Востоке. Имеющиеся документы неопровержимо доказывают, что западные демократии стремились не только избежать вовлечения в войну, но и, способствуя вооружению Германии, направить заряд ее агрессии против СССР. Антикоммунизм оказался удобной ширмой, которая прикрывала борьбу между Англией и Францией с одной стороны и Германией и Италией с другой за господство над Европой.

© Photo : Евгений Паскарь Борис Шаповалов

– Вторжение немецких войск в СССР стало трагедией прежде всего для простых людей, настоящие жк его планировщики, кроме исполнителей в лице руководства третьего рейха и вермахта, остаются в тени и до сих пор. Можно ли было избежать колоссальных потерь СА в начале войны и почему немецкое вторжение оказалось неожиданным для военного руководства страны, тем более, учитывая тот факт, что Германия объявила войну за один час до ее начала?

– Во-первых, Великая Отечественная война началась вторжением в СССР не только нацистской Германии, но и румынских и финских войск. Затем к ним присоединились армии Италии, Венгрии, Словакии и других союзников Гитлера. По данным германского командования, немецкие войска на начальном этапе войны насчитывали на восточном фронте более 700 тысяч человек – четвертую часть соединений общей армии фашистского вторжения. Девять европейских стран состояли в военном союзе, их войска действовали вместе с войсками вермахта, находясь в оперативном подчинении германского командования. На армию вторжения работала вся фашистская Европа.

Во-вторых, война не была неожиданной для советского государственного и военного руководства. Все понимали, что война неизбежна, и к ней усиленно готовились, шло перевооружение Красной Армии. Просто не знали основные направления ударов и точной даты начала. Стремление любой ценой оттянуть начало войны сказалось на результатах приграничных сражений. Сила трех концентрированных ударов фашисткой армии вторжения была такой невиданной силы и организации, к которой Красная армия не была готова.

В-третьих, война началась в 03.30 утра 22 июня. А официально война была объявлена Германией в 5 часов утра – посол Германии в СССР граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург вручил наркому иностранных дел СССР Молотову соответствующую ноту. Уверен, что если бы это было сделано хотя бы вечером 21 июня, то начало войны не было бы таким трагичным для Советского Союза. То, что, якобы, нацистская Германия объявила войну СССР за один час до ее начала – это миф.

Ровно в 05.30 утра по немецкому радио рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс зачитывает обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны на востоке. В это же время обращение фюрера было передано и солдатам Восточного фронта.

В то же время Молотов доложил Сталину, что Германское правительство объявило войну Советскому Союзу. После длительного напряженного молчания Сталин распорядился подготовить для войск Директиву №2 об отражении нападения гитлеровской Германии. В 07.15 утра Директива была утверждена. Такова правда о том, что происходило той ночью. Для того, чтобы передать команду от Генштаба до воинских частей ночью, и тем более поднять войска по тревоге и что-то предпринять, необходимо было время. Поэтому первый эшелон прикрытия государственной границы СССР ничего серьезного предпринять просто не успел.

– Война давно закончилась, лидеры СССР развалили страну, но противостояние по той же географической линии, как и в 1941 году продолжается. Какой вы видите смысл в сохранении культа победы, учитывая, что сегодня в некоторых странах бывшего СССР официально осуждают советскую страницу своей истории?

– Ну, не во всех республиках бывшего СССР официально осуждают эту советскую страницу общей истории. Это делается только в Украине, Грузии, прибалтийских республиках и частично в Молдове, под целенаправленным руководством западных фальсификаторов истории. У нас к этому руку прикладывают еще и румынские историки и спецслужбы, а также наши местные румынские унионисты, которые из фашиста Антонеску и его соратников пытаются слепить "борца против большевизма".

© Photo : Евгений Паскарь Новая книга В.Гайчука и Б.Шаповалова о событиях начала Великой Отечественной войны

Во всех других странах, входящих в СНГ, к этому периоду общей истории вполне адекватное отношение. Я хорошо знаком с развитием исторической науки в Беларуси, Казахстане, Армении, Азербайджане и среднеазиатских республиках. Там бережно относятся к сохранению общей исторической памяти и, в целом, противодействуют попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. Да, есть, конечно, попытки отдельных политиков и историков что-то пересмотреть в контексте навязываемого западной пропагандой "нового прочтения истории", но это отголоски набирающей обороты гибридной войны Запада против России и ее союзников.

Общее экономическое пространство, культ победы, православная вера и русский язык объединяют сегодня многие евразийские народы. Если мы сами забудем 27 миллионов человеческих жизней наших дедов и прадедов, погибших от рук европейских фашистов, то завтра будет возможно повторение очередного нацистского "дранг нах остен". Память об общей Великой Победе объединяет и сближает народы бывшего СССР. А когда мы едины – мы непобедимы!

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