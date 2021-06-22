Мифы и легенды Второй мировой войны

Красная армия "перемолола" вооруженных сил гитлеровской Германии в три раза больше, чем все союзники вместе взятые, и тем внесла основной вклад в победу над германским и японским милитаризмом. Победа 1945 года – великий подвиг многонационального и единого советского народа, который невозможно извратить на Западе или растащить по "национальным квартирам" на постсоветском пространстве.

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В ней участвовали 57 стран с общей численностью населения более 1,7 миллиарда человек. И все же итог войны был предопределен 22 июня 1941 года – в день нападения фашистской Германии на СССР.

Вторая мировая унесла жизни 55 миллионов человек в разных странах. Советский Союз потерял около 27 миллионов человек (окончательные цифры историками не установлены), большинство из которых – мирные жители. Безвозвратные потери Красной армии составили (по данным Генштаба ВС РФ) почти 12 миллионов человек, включая 6 миллионов 885 тысяч погибших, 4 миллиона 559 тысяч пропавших без вести и пленных. Эти огромные, несравнимые с потерями союзников жертвы свидетельствуют: советский народ был наиболее решительным и непримиримым противником гитлеровской экспансии. Восточный фронт стал главной ареной Второй мировой войны. Решающими были не высадка американо-британских войск в Нормандии или Арденнская операция, а битвы за Москву, Сталинград, и на Курской дуге.

По подсчетам немецких историков, во Второй мировой погибли 5,2 миллиона немецких солдат и 1,2 миллиона мирных жителей. Обратная пропорция потерь военнослужащих и гражданских объясняется тем, что Красная армия освобождала Европу от фашизма, а не занималась системным порабощением и уничтожением пленных и мирного населения Германии и Японии (как делали немцы в Восточной Европе и японцы в Китае).

Потери США и Японии на Тихоокеанском театре военных действий – несоизмеримы. Во второй мировой Соединенные Штаты потеряли убитыми около 248 тысяч военнослужащих – в два раза меньше, чем умерло американцев от пандемии коронавируса в 2020 – 2021 годах. Японцы за несколько лет потеряли 467 тысяч человек – цифра сопоставима с потерями СССР при освобождении Польши – 477 тысяч военнослужащих. Парадоксальным образом, через 75 лет и у японцев появилась "своя" история Второй мировой войны, в которой они видят себя не агрессором, а "жертвой" обстоятельств и недружественного соседства. Из школьных учебников исчезло сражение на Халхин-Голе, Маньчжурская наступательная операция трех советских фронтов против Квантунской армии. Правда, и в учебниках Монголии эта историческая информация также исчезла.

Коррозия пространства СНГ

Некоторые бывшие советские республики – Украина, Латвия, Литва, Эстония – пошли путем махрового национализма и переписывания своих историй. На смену настоящим героям войны были призваны коллаборационисты, бандеровцы, "лесные братья" – те, кто служили оккупантам, проливали кровь своего народа, сжигали белорусские, украинские и польские деревни.

В Литве ежегодно проходят торжественные мероприятия неонацистского толка: в походе "По тропам Зеленого Дьявола", посвященном участнику Холокоста Йонасу Мисюнасу, участвуют до 2000 человек. В Эстонии ежегодно чтят память эстонских эсэсовцев – легионеров 20-й гренадерской дивизии Waffen SS, уничтоженных Красной армией в июле 1944 года. В Латвии столь же цинично героизируют легионеров 15-й и 19-й дивизий Waffen SS, называют их "гордостью латышского народа и государства" – шествия в честь бойцов латвийских дивизий Waffen SS в центре Риги стали частью общественно-политической жизни республики (вопреки решению Международного военного трибунала в Нюрнберге, объявившего СС преступной организацией).

Неонацистские настроения подогреваются на Украине. Верховная рада объявила праздничным день рождения Степана Бандеры – лидера украинского националистического движения (ОУН). А праздником защитников Украины (14 октября) назначен день создания Украинской повстанческой армии (УПА). Под лозунгом декоммунизации развернута война с героическим прошлым СССР и общей историей советского народа. Таким образом, в Киеве ставят знак равенства между освободителями от фашизма и пособниками оккупантов, палачами своего народа, а дальше – полная каша в головах.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал "историческое" заявление: концлагерь в польском Освенциме освобождала 100-я Львовская дивизия, то есть "украинцы". И вообще освободили Европу от фашизма "украинские фронты". К Освенциму мы еще вернемся. Ранее украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил (в интервью немецкому телеканалу ARD), что РФ "пытается переписать" историю Второй мировой войны: "Российская агрессия на Украине – это атака на мировой порядок и порядок в Европе. Мы все хорошо помним вторжение СССР в Германию и на Украину. Мы не должны допустить этого".

К сожалению, и в Республике Беларусь также случаются высказывания на высшем уровне о том, что Великая Отечественная – "не наша" война, хотя именно эта республика в составе СССР оказалась самой героической и партизанской.

Защищая священную память народов, министр обороны России Сергей Шойгу ранее призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими.

Западный вектор

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на прошлой неделе выступил в Берлине с речью о нападении Германии на Советский Союз 80 лет назад. Штайнмайер призвал Германию помнить о преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны на востоке Европы. Он сказал: "Преступная агрессивная война носила форму вермахта. Солдаты вермахта тоже принимали участие в зверствах". И перечислил места, олицетворяющие собой "немецкое варварство": "Кто в Германии знает Малый Тростенец под Минском, где с 1942 по 1944 год было убито не менее 60 000 человек?" и "подмосковный город Ржев, где Красная Армия насчитала более миллиона убитых и раненых в нескончаемом бою".

Позиция, достойная уважения. Тем более, что на Западе чаще распространяется историческая информация иного толка. К примеру, в январе немецкий журнал Der Spiegel опубликовал дезинформацию об освобождении концлагеря "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американцами. После шквала критики издание заявило, что допущена "ошибка", публикацию поправили, ведь концлагерь 27 января 1945 года освободила Красная армия.

Можно заметить, что подобные ошибки носят системный характер. Ранее министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в эфире польского радио заявил, что крупнейший нацистский концлагерь Освенцим был освобожден украинцами.

На одной из международных конференций историков профессор из США рассказывала американскую версию финала Второй мировой войны: генерал Дуайт Эйзенхауэр мог взять Берлин, но не сделал этого, чтобы "не ссориться со Сталиным". И отреагировала на смех в зале: "Я знаю историю тех событий. Но в наших учебниках истории это записано именно так".

На Западе регулярно сочиняют мифы, новые трактовки событий и откровенные небылицы о Второй мировой, чтобы приуменьшить ведущую роль СССР и Красной армии в победе над германским нацизмом и японским милитаризмом. Пытаются даже поставить Советский Союз в один ряд с Германией, но цифры и факты – упрямы.

План нападения Германии на СССР, утвержденный директивой Гитлера № 21 в декабре 1940 года, обнародован сразу же после окончания войны, и его подлинность ни у кого не вызывает сомнений. Вероломное нападение Гитлера, как некий "превентивный удар по готовящему агрессию СССР", не подтверждается ни одним историческим документом.

Гитлер в 1941 году был предельно откровенен в своих планах и намерениях: "Полный разгром всего государства", "война на уничтожение". Он видел в Советском Союзе "природного врага", и рассчитывал его уничтожить, захватить огромные экономические ресурсы, поработить население. Более 3,5 миллиона солдат из Германии и союзных войск в июне 1941 года атаковали на фронте протяженностью 2900 километров. На востоке было сосредоточено около 80% немецкой армии, включая 3400 танков и 2700 самолетов. И все же "восточная кампания" определила неожиданный для Германии исход Второй мировой. Многие немецкие солдаты и офицеры уже в 1941 году осознали неизбежность поражения в войне с Советским Союзом. И "решающая помощь" союзников СССР здесь ни при чем.

На протяжении всей войны главные силы Германии и ее союзников были сосредоточены на "Восточном фронте": против советских войск действовали от 190 до 286 наиболее боеспособных фашистских дивизий из Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии, Словакии и Испании. Для сравнения, англо-американским войскам противостояли в Северной Африке от 9 до 20 дивизий, в Италии – от 7 до 26, в Западной Европе (с началом высадки в Нормандии) – от 56 до 75 дивизий. При этом Красная армия освободила полностью или частично территории Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии – с населением более 113 миллионов человек.

Еще один западный миф – о "спасительном" ленд-лизе – рассказывает о невозможности победы СССР над Германией без помощи США и Великобритании оружием и техникой. Однако по итогам войны импортным в Красной армии оказался лишь каждый десятый танк (всего получили из США – около 7000, из Великобритании – 5100 танков). Причем в самые трудные месяцы 1941 года союзники обязались поставить Советскому Союзу 4500 танков, а прислали только 466 машин. Истребителей "Аэрокобра" в 1941 году СССР получил из Англии всего11 штук. Для сравнения, советская промышленность с 22 июня до 31 декабря 1941 года дала Красной армии 5400 танков и 8200 боевых самолетов. Подобные примеры можно привести и по другим позициям.

Не следует забывать, что закон о ленд-лизе в США приняли в 1941-м в качестве одной из мер обеспечения собственной национальной безопасности. Всем участникам программы, кроме Советского Союза, американцы и англичане долги простили. СССР и РФ оплачивали поставки по ленд-лизу – на сумму1,3 миллиарда долларов с 2,3% годовых – десятилетиями после войны, кредит был окончательно погашен в 2006 году.

Разумеется, смысл исторической памяти – не в обременении нынешних и будущих поколений "чужой виной" и чужими кредитами, а в понимании, как это прошлое продолжает работать в настоящем и будущем. Возвращаясь к Штайнмайеру: "Только те, кто научится читать следы прошлого в настоящем, смогут внести свой вклад в будущее, которое избегает войн, отвергает тиранию и обеспечивает мирное сосуществование".

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